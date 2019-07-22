У Зеленського мають намір запровадити конфіскацію...

Додано: Чет 25 лип, 2019 12:37

В історії України вже таке було. 1917 рік. Тільки тоді "громадянську конфіскацію" називали "розкуркулення". Залишилося ще після конфіскації відправляти куркулів в ссилку на уранові шахти Кіровоградської області(Сибіру у нас немає, на жаль чи на щастя), щоби все було по феншую.

Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.