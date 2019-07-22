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У Зеленського мають намір
запровадити конфіскацію...

У Зеленського мають намір запровадити конфіскацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:21

У Зеленського мають намір запровадити конфіскацію...

Пропонуємо до обговорення:
У середу, 24 липня, член Національної ради з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська заявила про ініціативу впровадження так званої «громадянської конфіскації» незаконних активів в рамках тотальнох боротьби з корупцією.

Дивися повний текст У Зеленського мають намір запровадити конфіскацію незаконних активів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:22

"гражданская конфискация", прелестно. Шариковы на марше...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:37

В історії України вже таке було. 1917 рік. Тільки тоді "громадянську конфіскацію" називали "розкуркулення". Залишилося ще після конфіскації відправляти куркулів в ссилку на уранові шахти Кіровоградської області(Сибіру у нас немає, на жаль чи на щастя), щоби все було по феншую.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:51

зачем нужен антикоррупционный суд? не могут наладить правильную работу обычного суда? тогда зачем обычный суд? и если не могут наладить работу обычного суда, как они смогут наладить работу другого суда?

один популизм.. пора ввести антиАнтикоррупционный суд, чтобы разобрался как работает антикоррупционный суд?
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:00

  ruslan42212 написав:"гражданская конфискация", прелестно. Шариковы на марше...

Ну почему сразу шариковы?
Конфискация незаконных активов есть в большинстве, если не во всех развитых и даже не очень развитых странах.
Чего стоит один только недавно принятый Закон "Unexplained wealth orders" в Великобритании. Почитайте статью, там красиво расписаны последствия принятия закона: https://www.dw.com/uk/%D0%B4%D0%B5-%D0% ... a-42407337


А это его первые результаты:
https://www.gazeta.ru/business/2018/03/ ... 6695.shtml
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:32

Re: У Зеленського мають намір запровадити конфіскацію...

Ойли. Грейтобритан. Ну выведут активы и? Переведут в Монако. Я Вас умоляю. Вы прям как тот маленький ребенок, чес слово. Ну и по тексту(точнее переводу) там такие фразы:
- може стати предметом розслідування(а може и не статы)
- Если владелец не сумеет дать надлежащих объяснений, то на его собственность будет наложен арест
Вам рассказать как отмыть деньги на казино, недвижке, акциях? Вон в Омериге как бабло от наркоты отмывают. Даже Алькапон в прачках бабло мыл. Это все для скудоумных сказки.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:33

  ruslan42212 написав:"гражданская конфискация", прелестно. Шариковы на марше...

Где Вы такие правильные были, когда швондеры в вышиванках раскуркуливали бывших рыгов. :D
Каждый вор должен помнить, что и у него будет наступник, и поступай с врагами так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:01

Re: У Зеленського мають намір запровадити конфіскацію...

  NetSerpent написав:В історії України вже таке було. 1917 рік. Тільки тоді "громадянську конфіскацію" називали "розкуркулення".

Аналогия неуместна. Речь идет о чиновниках и служащих, руководителей госпредприятий, а не о предпринимателях или зажиточных крестьянах и даже не о тех у кого просто есть деньги (олигархах и т.п.)
Конрад Карлович
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