У Зеленського мають намір запровадити конфіскацію...
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У середу, 24 липня, член Національної ради з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська заявила про ініціативу впровадження так званої «громадянської конфіскації» незаконних активів в рамках тотальнох боротьби з корупцією.
В історії України вже таке було. 1917 рік. Тільки тоді "громадянську конфіскацію" називали "розкуркулення". Залишилося ще після конфіскації відправляти куркулів в ссилку на уранові шахти Кіровоградської області(Сибіру у нас немає, на жаль чи на щастя), щоби все було по феншую.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
зачем нужен антикоррупционный суд? не могут наладить правильную работу обычного суда? тогда зачем обычный суд? и если не могут наладить работу обычного суда, как они смогут наладить работу другого суда?
один популизм.. пора ввести антиАнтикоррупционный суд, чтобы разобрался как работает антикоррупционный суд?
ruslan42212 написав:"гражданская конфискация", прелестно. Шариковы на марше...
Ну почему сразу шариковы? Конфискация незаконных активов есть в большинстве, если не во всех развитых и даже не очень развитых странах. Чего стоит один только недавно принятый Закон "Unexplained wealth orders" в Великобритании. Почитайте статью, там красиво расписаны последствия принятия закона: https://www.dw.com/uk/%D0%B4%D0%B5-%D0% ... a-42407337
Ойли. Грейтобритан. Ну выведут активы и? Переведут в Монако. Я Вас умоляю. Вы прям как тот маленький ребенок, чес слово. Ну и по тексту(точнее переводу) там такие фразы: - може стати предметом розслідування(а може и не статы) - Если владелец не сумеет дать надлежащих объяснений, то на его собственность будет наложен арест Вам рассказать как отмыть деньги на казино, недвижке, акциях? Вон в Омериге как бабло от наркоты отмывают. Даже Алькапон в прачках бабло мыл. Это все для скудоумных сказки.
ruslan42212 написав:"гражданская конфискация", прелестно. Шариковы на марше...
Где Вы такие правильные были, когда швондеры в вышиванках раскуркуливали бывших рыгов. Каждый вор должен помнить, что и у него будет наступник, и поступай с врагами так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой.