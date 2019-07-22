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У Зеленського мають намір запровадити конфіскацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:06
А ещё у нас есть барышевский суд - самый гуманный суд в мире.
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Amid
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:05
Amid написав:
А ещё у нас есть барышевский суд - самый гуманный суд в мире.
Ну давайте забьем на все и ничего трогать не будем!)
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LordEmerald
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