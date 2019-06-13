В Ужгородській міськраді погодили встановлення тарифу на перевезення одного пасажира автобусами міського сполучення у розмірі 7 гривень.
Дивися повний текст В Ужгороді подорожчає проїзд в автобусах.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 12:27
В Ужгороді подорожчає проїзд в автобусах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Ужгороді подорожчає проїзд в автобусах.
Додано: Чет 25 лип, 2019 12:37
Re: В Ужгороді подорожчає проїзд в автобусах
в днепре троллейбусы и трамваи с 01.08.19 по 6 будут, о чём разгоаор))))
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