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В Ужгороді подорожчає
проїзд в автобусах

В Ужгороді подорожчає проїзд в автобусах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:27

В Ужгороді подорожчає проїзд в автобусах

Пропонуємо до обговорення:
В Ужгородській міськраді погодили встановлення тарифу на перевезення одного пасажира автобусами міського сполучення у розмірі 7 гривень.

Дивися повний текст В Ужгороді подорожчає проїзд в автобусах.
R2
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В автобусах-скотниках и 2 грн., много.
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:37

Re: В Ужгороді подорожчає проїзд в автобусах

в днепре троллейбусы и трамваи с 01.08.19 по 6 будут, о чём разгоаор))))
greenback1996
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