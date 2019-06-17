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ПриватБанк запускає вертикальну картку преміум-класу для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 лип, 2019 13:05
Пропонуємо до обговорення:
24 липня презентували першу в Україні вертикальну гривневу картку преміум-класу від ПриватБанку - Visa Signature.
Дивися повний текст ПриватБанк запускає вертикальну картку преміум-класу для мандрівників
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Додано: Чет 25 лип, 2019 13:06
Ну и кому может понадобиться карта за 8 тон в год?
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papazina
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