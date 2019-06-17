RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ПриватБанк запускає вертикальну
картку преміум-класу для...

ПриватБанк запускає вертикальну картку преміум-класу для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:05

ПриватБанк запускає вертикальну картку преміум-класу для...

Пропонуємо до обговорення:
24 липня презентували першу в Україні вертикальну гривневу картку преміум-класу від ПриватБанку - Visa Signature.

Дивися повний текст ПриватБанк запускає вертикальну картку преміум-класу для мандрівників.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89970
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:06

Ну и кому может понадобиться карта за 8 тон в год?
papazina
 
Повідомлень: 656
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO, Poleg, Джон і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Виведення валюти з Payoneer на картку українського банку
R2 » П'ят 19 лип, 2019 10:11
1 63
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2019 10:11
vsevolodmember
ПриватБанк назвав дату запуску нового Приват24
R2 » Чет 20 чер, 2019 19:36
2 178
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 07:44
Ratatui
SkyUp запускає авіарейс Київ-Львів: ціна - від 500 грн
R2 » Пон 17 чер, 2019 23:25
1 131
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2019 23:25
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.