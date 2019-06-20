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ПриватБанк запускає вертикальну
картку преміум-класу для...

ПриватБанк запускає вертикальну картку преміум-класу для...
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:05

ПриватБанк запускає вертикальну картку преміум-класу для...

Пропонуємо до обговорення:
24 липня презентували першу в Україні вертикальну гривневу картку преміум-класу від ПриватБанку - Visa Signature.

Дивися повний текст ПриватБанк запускає вертикальну картку преміум-класу для мандрівників.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:06

Ну и кому может понадобиться карта за 8 тон в год?
papazina
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:12

исправьте вертикальную на виртуальную )))
sergii_simenko
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:36

papazina
Она никому не надо потому как железная карта у Монобанды стоит ровно тех же денег, а плюшек несоизмеримо больше плюс виртуальная Виза инфинити (в ней все то же самое, только без ограничений).
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:44

sergii_simenko зверніть увагу, будь ласка, на вигляд картки.
Редактори всі вірно вказали!

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Кращі кредитні картки для мандрівників

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:20

Re: ПриватБанк запускає вертикальну картку преміум-класу для

Ірина_ написав:sergii_simenko зверніть увагу, будь ласка, на вигляд картки.
Редактори всі вірно вказали!

Також до вашої уваги пропонуємо розглянути
Кращі кредитні картки для мандрівників

З пов.
В Ідеї карт бланш теж вертикальні, в чому новизна не зрозуміло
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 17:10

  papazina написав:Ну и кому может понадобиться карта за 8 тон в год?

В год всё таки за 6. Дополнительные две - это однократно. А нужна тем, кому актуально "минус 50% скидки на следующую поездку" (даже и не знаю, это следующая поездка будет на 50% дороже или только скидку уполовинят?), т.е. тем, кто деньги тратить не успевает.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 18:09

Faceless в тому, що на ринку з'явилася новинка :wink:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:51

Что значит вертикальная карта? Первый раз слышу такое выражение
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