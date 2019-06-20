24 липня презентували першу в Україні вертикальну гривневу картку преміум-класу від ПриватБанку - Visa Signature.
Дивися повний текст ПриватБанк запускає вертикальну картку преміум-класу для мандрівників.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 13:05
ПриватБанк запускає вертикальну картку преміум-класу для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк запускає вертикальну картку преміум-класу для мандрівників.
Додано: Чет 25 лип, 2019 13:36
papazina
Она никому не надо потому как железная карта у Монобанды стоит ровно тех же денег, а плюшек несоизмеримо больше плюс виртуальная Виза инфинити (в ней все то же самое, только без ограничений).
Додано: Чет 25 лип, 2019 13:44
sergii_simenko зверніть увагу, будь ласка, на вигляд картки.
Редактори всі вірно вказали!
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З пов.
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:20
Re: ПриватБанк запускає вертикальну картку преміум-класу для
В Ідеї карт бланш теж вертикальні, в чому новизна не зрозуміло
Додано: Чет 25 лип, 2019 17:10
В год всё таки за 6. Дополнительные две - это однократно. А нужна тем, кому актуально "минус 50% скидки на следующую поездку" (даже и не знаю, это следующая поездка будет на 50% дороже или только скидку уполовинят?), т.е. тем, кто деньги тратить не успевает.
Додано: Чет 25 лип, 2019 18:09
Faceless в тому, що на ринку з'явилася новинка
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