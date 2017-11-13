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Іноземці купили українських держоблігацій на 73 мільярди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 лип, 2019 14:05
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) за підсумками щотижневого аукціону зріс на 5,9 мільярда гривень, або на 8,8%, - до 73 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Іноземці купили українських держоблігацій на 73 мільярди гривень
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