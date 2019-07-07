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МОЗ анонсував введення
ліцензування для лікарів

МОЗ анонсував введення ліцензування для лікарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:08

МОЗ анонсував введення ліцензування для лікарів

Пропонуємо до обговорення:
Виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила про плани міністерства ввести ліцензування для лікарів.

Дивися повний текст МОЗ анонсував введення ліцензування для лікарів.
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