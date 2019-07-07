Виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила про плани міністерства ввести ліцензування для лікарів.
Дивися повний текст МОЗ анонсував введення ліцензування для лікарів.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 15:08
МОЗ анонсував введення ліцензування для лікарів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ анонсував введення ліцензування для лікарів.
Додано: Чет 25 лип, 2019 19:44
А вот что не сказала Супрун, так это то, что теперь лицензию врач будет получать на три года, а чтобы ее продлить - каждые три года врачу нужно будет поклониться в "ни грамма некорумпированное" подразделение Кабмина.
Аххх, какая сладкая будет кормушка... это же не Германия какая-нибудь, где раз получил лицензию - и работай спокойно
Додано: Чет 25 лип, 2019 19:55
Да уж, количество лицензируемых органов растёт как на дрожжах. Вначале появились лицензиаторы строителей, теперь добрались до врачей. В многих странах не признают не свои дипломы и требуют от соискателя подтвердить свою иностранную квалификацию врача. А здесь кого лицензировать собрались, местных или сдуру заехавших?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 25 лип, 2019 21:01
Согласно идеям Супрун, лицензировать будут всех, и не только лицензировать.
Там еще начинает работать с этого года неслабая кормушка для профессуры всех мастей.
С 2019-го врачи должны посещать лекции и семинары (платные, само собой), дабы "повышать" свой профессиональный уровень, за это даются баллы, и каждый год этих самых баллов нужно будет набрать 50 или больше. О том, что прослушать вещание "светил", неслабо так себе платное, я уже говорил, но к тому же количество баллов будет даваться только за определенное количество прослушанных часов... Так вот, чтобы "наслушать" на 50 баллов, врач должен пробыть на "архиважных" лекциях примерно 3-4 недели рабочего времени в год.
То есть, на месяц, врач фактически выпадает из больницы.
На самом деле, на "семинарах" лекторам абсолютно пох, присутствовал кто-то там или нет, главное оплатить взнос и прийти по окончании за бумажкой с баллами.
Еще одна проблема, благодаря "реформам" от Супрун, появилась у докторов из сел и райцентров. Профессура с "лекциями" по захолустью, знаете ли, не гастролирует - бравым врачам из глубинки надо ехать в ближайший полумиллионник или миллионник для того, чтобы прослушать "заветное". За проезд оплати сам, за жилье на время шоу - тоже. Многие из глубинки удаленно оплачивают "семинары", и слезно умоляют организаторов высылать им сертификаты почтой.
До такой развеселой кормушки даже при Януковиче не додумались, а сейчас она бодро шагает по стране, забираясь в карманы... бюджетников)))
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:09
Удивительно то, что врачи до сих пор не имели лицензии. То есть идёшь к врачу, у которого лишь диплом и пара десятков фиктивных отзывов на док.юа, а иногда и этого нет. Лицензирование должно показать в каком состоянии наша медицина, сколько в ней Врачей, сколько около врачей
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:46
А диплом с прошедшей интернатурой не годится?
Тогда зачем он нужен?
И кто сказал, что лицензиаторы имеют отношение к медицине?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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