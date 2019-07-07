МОЗ анонсував введення ліцензування для лікарів

Додано: Чет 25 лип, 2019 21:01

shapo написав: antey1969 написав: А вот что не сказала Супрун, так это то, что теперь лицензию врач будет получать на три года, а чтобы ее продлить - каждые три года врачу нужно будет поклониться в "ни грамма некорумпированное" подразделение Кабмина.

Аххх, какая сладкая будет кормушка... это же не Германия какая-нибудь, где раз получил лицензию - и работай спокойно А вот что не сказала Супрун, так это то, что теперь лицензию врач будет получать на три года, а чтобы ее продлить - каждые три года врачу нужно будет поклониться в "ни грамма некорумпированное" подразделение Кабмина.Аххх, какая сладкая будет кормушка... это же не Германия какая-нибудь, где раз получил лицензию - и работай спокойно

Да уж, количество лицензируемых органов растёт как на дрожжах. Вначале появились лицензиаторы строителей, теперь добрались до врачей. В многих странах не признают не свои дипломы и требуют от соискателя подтвердить свою иностранную квалификацию врача. А здесь кого лицензировать собрались, местных или сдуру заехавших? Да уж, количество лицензируемых органов растёт как на дрожжах. Вначале появились лицензиаторы строителей, теперь добрались до врачей. В многих странах не признают не свои дипломы и требуют от соискателя подтвердить свою иностранную квалификацию врача. А здесь кого лицензировать собрались, местных или сдуру заехавших?

Согласно идеям Супрун, лицензировать будут всех, и не только лицензировать.Там еще начинает работать с этого года неслабая кормушка для профессуры всех мастей.С 2019-го врачи должны посещать лекции и семинары (платные, само собой), дабы "повышать" свой профессиональный уровень, за это даются баллы, и каждый год этих самых баллов нужно будет набрать 50 или больше. О том, что прослушать вещание "светил", неслабо так себе платное, я уже говорил, но к тому же количество баллов будет даваться только за определенное количество прослушанных часов... Так вот, чтобы "наслушать" на 50 баллов, врач должен пробыть на "архиважных" лекциях примерно 3-4 недели рабочего времени в год.То есть, на месяц, врач фактически выпадает из больницы.На самом деле, на "семинарах" лекторам абсолютно пох, присутствовал кто-то там или нет, главное оплатить взнос и прийти по окончании за бумажкой с баллами.Еще одна проблема, благодаря "реформам" от Супрун, появилась у докторов из сел и райцентров. Профессура с "лекциями" по захолустью, знаете ли, не гастролирует - бравым врачам из глубинки надо ехать в ближайший полумиллионник или миллионник для того, чтобы прослушать "заветное". За проезд оплати сам, за жилье на время шоу - тоже. Многие из глубинки удаленно оплачивают "семинары", и слезно умоляют организаторов высылать им сертификаты почтой.До такой развеселой кормушки даже при Януковиче не додумались, а сейчас она бодро шагает по стране, забираясь в карманы... бюджетников)))