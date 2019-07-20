Про це пише "Дорожній адвокат" на своїй сторінці у facebook.
Дивися повний текст Як отримати страхове відшкодування при ДТП (інфографіка).
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Додано: Чет 25 лип, 2019 15:58
Як отримати страхове відшкодування при ДТП (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як отримати страхове відшкодування при ДТП (інфографіка).
Додано: Чет 25 лип, 2019 15:58
Все очень красиво.
А вот если страховая не банкрот и по сути страховой нет?
Кто, как и в какой срок выплатит??? Возможно иск на виновника.
Вообщем тема не раскрыта.
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