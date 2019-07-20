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Як отримати страхове відшкодування
при ДТП (інфографіка)

Як отримати страхове відшкодування при ДТП (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:58

Як отримати страхове відшкодування при ДТП (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат" на своїй сторінці у facebook.

Дивися повний текст Як отримати страхове відшкодування при ДТП (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:58

Все очень красиво.

А вот если страховая не банкрот и по сути страховой нет?
Кто, как и в какой срок выплатит??? Возможно иск на виновника.

Вообщем тема не раскрыта.
SGS
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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