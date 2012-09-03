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Смілянський заявив про
тисячі вакансій в "Укрпошті"

Смілянський заявив про тисячі вакансій в "Укрпошті"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 17:37

Смілянський заявив про тисячі вакансій в "Укрпошті"

Пропонуємо до обговорення:
Глава підприємства "Укрпошта" Ігор Смілянський поскаржився на брак співробітників.

Дивися повний текст Смілянський заявив про тисячі вакансій в \"Укрпошті\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 17:46

Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в

"У нас будет больше посылок..." чел с головой не дружит. Какие посылки откуда? Нищенские зарплаты одна сторона медали.. но Укрпочта тупо не доставляет ОПЛАЧЕННЫЕ сообщения. У меня лежит в столе более 150+ квитанций на рекомендованные с доставкой адресату письма. Из них ни одно НЕ ДОШЛО. Все они попали на почту а там "гениальные сотрудники" на мои звонки почему письма не доставлены ответили просто - а чего хотите.. пусть сами придут и забирают. Укрпочта это просто дно. причем полное. А посылки.. сколько раз с Алиэкспресса приходит заказ и паразиты даже уведомление кинуть в ящик не могут.. только отслеживание по трек номеру помогает понять пришло или нет что то.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 17:48

Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в

  Джон написав:А посылки.. сколько раз с Алиэкспресса приходит заказ и паразиты даже уведомление кинуть в ящик не могут.. только отслеживание по трек номеру помогает понять пришло или нет что то.

Всегда на телефон приходит уведомление, куда удобнее, чем бумажки в ящике
Faceless
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