Глава підприємства "Укрпошта" Ігор Смілянський поскаржився на брак співробітників.
Дивися повний текст Смілянський заявив про тисячі вакансій в \"Укрпошті\".
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Додано: Чет 25 лип, 2019 17:37
Смілянський заявив про тисячі вакансій в "Укрпошті"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Смілянський заявив про тисячі вакансій в \"Укрпошті\".
Додано: Чет 25 лип, 2019 17:46
Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в
"У нас будет больше посылок..." чел с головой не дружит. Какие посылки откуда? Нищенские зарплаты одна сторона медали.. но Укрпочта тупо не доставляет ОПЛАЧЕННЫЕ сообщения. У меня лежит в столе более 150+ квитанций на рекомендованные с доставкой адресату письма. Из них ни одно НЕ ДОШЛО. Все они попали на почту а там "гениальные сотрудники" на мои звонки почему письма не доставлены ответили просто - а чего хотите.. пусть сами придут и забирают. Укрпочта это просто дно. причем полное. А посылки.. сколько раз с Алиэкспресса приходит заказ и паразиты даже уведомление кинуть в ящик не могут.. только отслеживание по трек номеру помогает понять пришло или нет что то.
Додано: Чет 25 лип, 2019 17:48
Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в
Додано: Чет 25 лип, 2019 18:07
Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в
вопрос не в телефоне.. прислать уведомление о посылке это их ОБЯЗАННОСТЬ. Про часть посылок с доставкой "на дом" я молчу вообще. Или вы можете где то показать документ Укрпочты где смс заменила бумажное уведомление?
Додано: Чет 25 лип, 2019 18:33
Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в
Вакансий там валом вот только зарплата там у Смелянского и руководства остальные лапу сосут, соответственно так и работают. Притом последний месяц начались проблемы с посылками вроде пришло но уже полторы недели найти не могут, и это не у меня одного оказывается. Похоже "Укрпоште" лучше провести декоммунизацию, всем только на пользу пойдет.
Додано: Чет 25 лип, 2019 23:48
пока посылки выдают под роспись в школьной тетрадке ничего не изменится, в отделениях разруха и нищета, один комп на троих, народу хватает, а толку ноль один бегает остальные сидят
Додано: П'ят 26 лип, 2019 03:21
про укрпочту
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