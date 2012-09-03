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Смілянський заявив про тисячі вакансій в "Укрпошті"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:01
Доруководился, а теперь плачется, что людей нет.
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nalim
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:03
nalim написав:
Доруководился, а теперь плачется, что людей нет.
Вообще то лучший руководитель УкрПочты за много лет
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Faceless
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:04
Faceless написав: nalim написав:
Доруководился, а теперь плачется, что людей нет.
Вообще то лучший руководитель УкрПочты за много лет
Это кто так решил, что лучший? Результат где?
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nalim
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:12
Мне почему-то очень жалко почтальонов....
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vetka
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:42
Faceless написав:
Что за чушь вообще?
а вы их вообще получали? У нас в отделении тоже какая то толстая тетрадка и там расписываться надо...
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Джон
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:47
Ratatui написав:
Если нет , то поставьте себе приложение укрпочты
Не хочу. И не обязан. Есть регламент работы и там УП обязана письменно уведомить про получение посылки. Это документ. Его можно например использовать как доказательство или в суде или еще как.. а приложение.. .
vetka написав:
Мне почему-то очень жалко почтальонов....
мне тоже. Вообще УП жалко. Но она была монополистом и никто не мешал жить в ногу со временем. Но бездарное руководство ее угробило, а теперь "будем ждать посылок".. вот и весь бизнес план((. Точно так же добивают Укртелеком ..
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Джон
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:53
Джон написав: Faceless написав:
Что за чушь вообще?
а вы их вообще получали? У нас в отделении тоже какая то толстая тетрадка и там расписываться надо...
Никаких тетрадей, квитанция со штрих кодом о получении.
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Faceless
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:58
Естественно, ты ж не способен сделать как на новой поште, вот и денег ты получать не будешь.
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hanychak
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:39
hanychak написав:
Естественно, ты ж не способен сделать как на новой поште, вот и денег ты получать не будешь.
К сожалению, он свою зарплату всегда получит. А вот рядовым работникам можно и задержать, до тех пор когда будет много посылок.
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Gln_Vlrn
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