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Смілянський заявив про
тисячі вакансій в "Укрпошті"

Смілянський заявив про тисячі вакансій в "Укрпошті"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:01

Доруководился, а теперь плачется, что людей нет.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:03

  nalim написав:Доруководился, а теперь плачется, что людей нет.

Вообще то лучший руководитель УкрПочты за много лет
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:04

  Faceless написав:
  nalim написав:Доруководился, а теперь плачется, что людей нет.

Вообще то лучший руководитель УкрПочты за много лет

Это кто так решил, что лучший? Результат где?
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:06

  Джон написав:"У нас будет больше посылок..." чел с головой не дружит. Какие посылки откуда? Нищенские зарплаты одна сторона медали.. но Укрпочта тупо не доставляет ОПЛАЧЕННЫЕ сообщения. У меня лежит в столе более 150+ квитанций на рекомендованные с доставкой адресату письма. Из них ни одно НЕ ДОШЛО. Все они попали на почту а там "гениальные сотрудники" на мои звонки почему письма не доставлены ответили просто - а чего хотите.. пусть сами придут и забирают. Укрпочта это просто дно. причем полное. А посылки.. сколько раз с Алиэкспресса приходит заказ и паразиты даже уведомление кинуть в ящик не могут.. только отслеживание по трек номеру помогает понять пришло или нет что то.


Вы живёте в колхозе без света, интернета и воды? Если нет , то поставьте себе приложение укрпочты и будет вам счастье. Кстати, а новую почту и остальных операторов вы тоже заставляете писульки в почтовый ящик кидать? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:12

Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в

Мне почему-то очень жалко почтальонов....
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:42

Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в

  Faceless написав:Что за чушь вообще?
а вы их вообще получали? У нас в отделении тоже какая то толстая тетрадка и там расписываться надо...
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:47

Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в

  Ratatui написав:Если нет , то поставьте себе приложение укрпочты
Не хочу. И не обязан. Есть регламент работы и там УП обязана письменно уведомить про получение посылки. Это документ. Его можно например использовать как доказательство или в суде или еще как.. а приложение.. .
  vetka написав:Мне почему-то очень жалко почтальонов....
мне тоже. Вообще УП жалко. Но она была монополистом и никто не мешал жить в ногу со временем. Но бездарное руководство ее угробило, а теперь "будем ждать посылок".. вот и весь бизнес план((. Точно так же добивают Укртелеком ..
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:53

Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в "Укрпошті"

Джон написав:
  Faceless написав:Что за чушь вообще?
а вы их вообще получали? У нас в отделении тоже какая то толстая тетрадка и там расписываться надо...
Никаких тетрадей, квитанция со штрих кодом о получении.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:58

Естественно, ты ж не способен сделать как на новой поште, вот и денег ты получать не будешь.
hanychak
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:39

  hanychak написав:Естественно, ты ж не способен сделать как на новой поште, вот и денег ты получать не будешь.


К сожалению, он свою зарплату всегда получит. А вот рядовым работникам можно и задержать, до тех пор когда будет много посылок.
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