Джон написав:

"У нас будет больше посылок..." чел с головой не дружит. Какие посылки откуда? Нищенские зарплаты одна сторона медали.. но Укрпочта тупо не доставляет ОПЛАЧЕННЫЕ сообщения. У меня лежит в столе более 150+ квитанций на рекомендованные с доставкой адресату письма. Из них ни одно НЕ ДОШЛО. Все они попали на почту а там "гениальные сотрудники" на мои звонки почему письма не доставлены ответили просто - а чего хотите.. пусть сами придут и забирают. Укрпочта это просто дно. причем полное. А посылки.. сколько раз с Алиэкспресса приходит заказ и паразиты даже уведомление кинуть в ящик не могут.. только отслеживание по трек номеру помогает понять пришло или нет что то.