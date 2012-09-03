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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:03
Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:04
Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:06
Вы живёте в колхозе без света, интернета и воды? Если нет , то поставьте себе приложение укрпочты и будет вам счастье. Кстати, а новую почту и остальных операторов вы тоже заставляете писульки в почтовый ящик кидать?
Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:12
Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в
Мне почему-то очень жалко почтальонов....
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:42
Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:47
Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в
Не хочу. И не обязан. Есть регламент работы и там УП обязана письменно уведомить про получение посылки. Это документ. Его можно например использовать как доказательство или в суде или еще как.. а приложение.. .
мне тоже. Вообще УП жалко. Но она была монополистом и никто не мешал жить в ногу со временем. Но бездарное руководство ее угробило, а теперь "будем ждать посылок".. вот и весь бизнес план((. Точно так же добивают Укртелеком ..
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:53
Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в "Укрпошті"
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:58
Естественно, ты ж не способен сделать как на новой поште, вот и денег ты получать не будешь.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:39
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