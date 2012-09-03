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Смілянський заявив про тисячі вакансій в "Укрпошті"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:42
Меня заинтересовало его утверждение про сдельную оплату труда. Сколько посылок отсортировал - столько и получил. Вроде справедливо. Но если посылок нет, то и зарплаты нет. Кто ж будет бесплатно приходить на работу?
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Gln_Vlrn
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