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Смілянський заявив про
тисячі вакансій в "Укрпошті"

Смілянський заявив про тисячі вакансій в "Укрпошті"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:42

Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в

Меня заинтересовало его утверждение про сдельную оплату труда. Сколько посылок отсортировал - столько и получил. Вроде справедливо. Но если посылок нет, то и зарплаты нет. Кто ж будет бесплатно приходить на работу?
Gln_Vlrn
 
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