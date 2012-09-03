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Смілянський заявив про тисячі вакансій в "Укрпошті"
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:42
Меня заинтересовало его утверждение про сдельную оплату труда. Сколько посылок отсортировал - столько и получил. Вроде справедливо. Но если посылок нет, то и зарплаты нет. Кто ж будет бесплатно приходить на работу?
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Gln_Vlrn
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:56
Faceless написав: nalim написав:
Доруководился, а теперь плачется, что людей нет.
Вообще то лучший руководитель УкрПочты за много лет
Результат на лице. Компанія в боргах як в шовках. Люди тікають. Зато собі і "топменжерам" млн.грн. місячних доходів. Раби закінчились. За дякую вже ніхто не хоче працювати. Результат керівництва "ефективних" менеджерів.
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Дикий не Дикий
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:06
на наших отделениях уже хз сколько времени требуются почтальоны и операторы
так вот, их не крадут
на такие условия и з/п никто не идет
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Arien
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:14
Дикий не Дикий написав: Faceless написав: nalim написав:
Доруководился, а теперь плачется, что людей нет.
Вообще то лучший руководитель УкрПочты за много лет
Результат на лице. Компанія в боргах як в шовках. Люди тікають. Зато собі і "топменжерам" млн.грн. місячних доходів. Раби закінчились. За дякую вже ніхто не хоче працювати. Результат керівництва "ефективних" менеджерів.
До него УкрПочта деградировала стремительно и беспощадно, сейчас новые отделения, мобильное приложение, боты в мессенджерах, оплата терминалами, акции, куча проектов, на внедрение которых взяли толковых людей. Мгновенно это все не делается, тем более в такой громадное компании.
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Faceless
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Додано: Суб 27 лип, 2019 09:37
Листонош поскорочували, а тих хто залишився перевели на 0,4 ставки із зарплатою в 2500. А Смілянський жаліється, що від нього люди тікають. Так хто ж до нього прийде на таку зарплату
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nazarmail
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Додано: Суб 27 лип, 2019 19:47
Джон написав: Ratatui написав:
Если нет , то поставьте себе приложение укрпочты
Не хочу. И не обязан. Есть регламент работы и там УП обязана письменно уведомить про получение посылки. Это документ. Его можно например использовать как доказательство или в суде или еще как.. а приложение.. .
vetka написав:
Мне почему-то очень жалко почтальонов....
мне тоже. Вообще УП жалко. Но она была монополистом и никто не мешал жить в ногу со временем. Но бездарное руководство ее угробило, а теперь "будем ждать посылок".. вот и весь бизнес план((. Точно так же добивают Укртелеком ..
Регламент от царя гороха или товарища Сталина?
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Ratatui
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