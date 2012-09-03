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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:42
Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в
Меня заинтересовало его утверждение про сдельную оплату труда. Сколько посылок отсортировал - столько и получил. Вроде справедливо. Но если посылок нет, то и зарплаты нет. Кто ж будет бесплатно приходить на работу?
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:56
Результат на лице. Компанія в боргах як в шовках. Люди тікають. Зато собі і "топменжерам" млн.грн. місячних доходів. Раби закінчились. За дякую вже ніхто не хоче працювати. Результат керівництва "ефективних" менеджерів.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:06
на наших отделениях уже хз сколько времени требуются почтальоны и операторы
так вот, их не крадут
на такие условия и з/п никто не идет
Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:14
Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в "Укрпошті"
До него УкрПочта деградировала стремительно и беспощадно, сейчас новые отделения, мобильное приложение, боты в мессенджерах, оплата терминалами, акции, куча проектов, на внедрение которых взяли толковых людей. Мгновенно это все не делается, тем более в такой громадное компании.
Додано: Суб 27 лип, 2019 09:37
Листонош поскорочували, а тих хто залишився перевели на 0,4 ставки із зарплатою в 2500. А Смілянський жаліється, що від нього люди тікають. Так хто ж до нього прийде на таку зарплату
Додано: Суб 27 лип, 2019 19:47
Регламент от царя гороха или товарища Сталина?
Додано: Суб 27 лип, 2019 22:24
Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в "Укрпошті"
Да странно у них там. Всё о посылках из Китая, если что:
- часть нормально трэкается в приложении, приходит смс/Вайбер, приходишь и забираешь
- одну запихнули в почтовый ящик
- На одну вкинули в почтовый ящик квитанцию
- как-то было уже, сегодня повторилось: звонят и говорят: прийдите заберите свои посылки. Пришел, там три посылки с разницей в месяц, одна в стране по треку больше месяца уже, при чем по треку у Укрпочты месяц.
- ещё одна 10 дней как из Бреста ушла, в Украину зашла, и "пропала". Опять месяц ждать?
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