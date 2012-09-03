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Смілянський заявив про
тисячі вакансій в "Укрпошті"

Смілянський заявив про тисячі вакансій в "Укрпошті"
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:42

Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в

Меня заинтересовало его утверждение про сдельную оплату труда. Сколько посылок отсортировал - столько и получил. Вроде справедливо. Но если посылок нет, то и зарплаты нет. Кто ж будет бесплатно приходить на работу?
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:56

  Faceless написав:
  nalim написав:Доруководился, а теперь плачется, что людей нет.

Вообще то лучший руководитель УкрПочты за много лет

Результат на лице. Компанія в боргах як в шовках. Люди тікають. Зато собі і "топменжерам" млн.грн. місячних доходів. Раби закінчились. За дякую вже ніхто не хоче працювати. Результат керівництва "ефективних" менеджерів.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:06

на наших отделениях уже хз сколько времени требуются почтальоны и операторы
так вот, их не крадут
на такие условия и з/п никто не идет
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:14

Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в "Укрпошті"

Дикий не Дикий написав:
  Faceless написав:
  nalim написав:Доруководился, а теперь плачется, что людей нет.

Вообще то лучший руководитель УкрПочты за много лет

Результат на лице. Компанія в боргах як в шовках. Люди тікають. Зато собі і "топменжерам" млн.грн. місячних доходів. Раби закінчились. За дякую вже ніхто не хоче працювати. Результат керівництва "ефективних" менеджерів.
До него УкрПочта деградировала стремительно и беспощадно, сейчас новые отделения, мобильное приложение, боты в мессенджерах, оплата терминалами, акции, куча проектов, на внедрение которых взяли толковых людей. Мгновенно это все не делается, тем более в такой громадное компании.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 09:37

Листонош поскорочували, а тих хто залишився перевели на 0,4 ставки із зарплатою в 2500. А Смілянський жаліється, що від нього люди тікають. Так хто ж до нього прийде на таку зарплату
nazarmail
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 19:47

  Джон написав:
  Ratatui написав:Если нет , то поставьте себе приложение укрпочты
Не хочу. И не обязан. Есть регламент работы и там УП обязана письменно уведомить про получение посылки. Это документ. Его можно например использовать как доказательство или в суде или еще как.. а приложение.. .
  vetka написав:Мне почему-то очень жалко почтальонов....
мне тоже. Вообще УП жалко. Но она была монополистом и никто не мешал жить в ногу со временем. Но бездарное руководство ее угробило, а теперь "будем ждать посылок".. вот и весь бизнес план((. Точно так же добивают Укртелеком ..


Регламент от царя гороха или товарища Сталина? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 22:24

Re: Смілянський заявив про тисячі вакансій в "Укрпошті"

Faceless написав:Мне не нужен документ Укрпочты. Мне нужно посылку получить. И с этим, представьте, проблемы нет. Они меня уведомили? Уведомили. Меня это устраивает. Мне их бумажки до лампочки, если я и без них знаю, что посылка пришла.

Да странно у них там. Всё о посылках из Китая, если что:
- часть нормально трэкается в приложении, приходит смс/Вайбер, приходишь и забираешь
- одну запихнули в почтовый ящик
- На одну вкинули в почтовый ящик квитанцию
- как-то было уже, сегодня повторилось: звонят и говорят: прийдите заберите свои посылки. Пришел, там три посылки с разницей в месяц, одна в стране по треку больше месяца уже, при чем по треку у Укрпочты месяц.
- ещё одна 10 дней как из Бреста ушла, в Украину зашла, и "пропала". Опять месяц ждать? :)
qwe_ua
 
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