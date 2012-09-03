Додано: Суб 27 лип, 2019 22:24

Faceless написав: Мне не нужен документ Укрпочты. Мне нужно посылку получить. И с этим, представьте, проблемы нет. Они меня уведомили? Уведомили. Меня это устраивает. Мне их бумажки до лампочки, если я и без них знаю, что посылка пришла.



Да странно у них там. Всё о посылках из Китая, если что:- часть нормально трэкается в приложении, приходит смс/Вайбер, приходишь и забираешь- одну запихнули в почтовый ящик- На одну вкинули в почтовый ящик квитанцию- как-то было уже, сегодня повторилось: звонят и говорят: прийдите заберите свои посылки. Пришел, там три посылки с разницей в месяц, одна в стране по треку больше месяца уже, при чем по треку у Укрпочты месяц.- ещё одна 10 дней как из Бреста ушла, в Украину зашла, и "пропала". Опять месяц ждать?