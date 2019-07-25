RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЄС виділить 2 млрд євро для
розвитку технологій в Україні

ЄС виділить 2 млрд євро для розвитку технологій в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 21:35

ЄС виділить 2 млрд євро для розвитку технологій в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

Дивися повний текст ЄС виділить 2 млрд євро для розвитку технологій в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89976
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РФ оскаржила рішення про стягнення 1 млрд доларів на...
R2 » Чет 25 лип, 2019 11:20
0 22
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лип, 2019 11:20
R2
Україна за 5 років залучила €3,3 млрд інвестицій у...
R2 » Сер 24 лип, 2019 10:03
6 163
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лип, 2019 10:58
igor_poltava
Промвиробництво в Україні знову почало падати (інфографіка)
R2 » Сер 24 лип, 2019 09:31
8 256
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лип, 2019 08:22
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73765)
25.07.2019 23:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.