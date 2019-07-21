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Українські недержавні пенсійні
фонди не приносять доходів

Українські недержавні пенсійні фонди не приносять доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:36

Українські недержавні пенсійні фонди не приносять доходів

Пропонуємо до обговорення:
Чинна система недержавного пенсійного забезпечення в Україні не забезпечує майбутніх виплат українцям.

Дивися повний текст Українські недержавні пенсійні фонди не приносять доходів.
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