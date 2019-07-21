|
|
Українські недержавні пенсійні фонди не приносять доходів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 лип, 2019 22:36
Пропонуємо до обговорення:
Чинна система недержавного пенсійного забезпечення в Україні не забезпечує майбутніх виплат українцям.
Дивися повний текст Українські недержавні пенсійні фонди не приносять доходів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89975
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 25 лип, 2019 22:36
Печалька:((((
-
noxfox70
-
-
- Повідомлень: 170
- З нами з: 21.01.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:28
забыли написать, что активы пенсфонда нбу - мусорные бумаги
-
PV
-
1
-
- Повідомлень: 2099
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор