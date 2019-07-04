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Як менше платити за електрику

Як менше платити за електрику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:03

Як менше платити за електрику

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ТОВ "Київські енергетичні послуги".

Дивися повний текст Як менше платити за електрику.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:04

Как они не посоветовали вообще свет не включать - вообще опущенная экономия получается!
symmyr
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