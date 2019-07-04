Про це повідомляє ТОВ "Київські енергетичні послуги".
Дивися повний текст Як менше платити за електрику.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:03
Як менше платити за електрику
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як менше платити за електрику.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:04
Как они не посоветовали вообще свет не включать - вообще опущенная экономия получается!
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