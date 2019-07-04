Про це повідомляє ТОВ "Київські енергетичні послуги".
Дивися повний текст Як менше платити за електрику.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:03
Як менше платити за електрику
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як менше платити за електрику.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:04
Как они не посоветовали вообще свет не включать - вообще опущенная экономия получается!
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:07
Часто в сёлах люди ложатся спать пораньше,когда заходит солнце,чтобы не платить за электричество.Приехали.Давайте все так делать.Вот это экономика,вот это реформы.Кто в шоколаде?Ахметов и компания.Для них реформы и делаются...
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:36
Re: Як менше платити за електрику
с первой частью согласен более деб..иль..ных советов не придумать. Насчет же экономии... относительно вменяемый датчик с установкой выйдет порядка 500 грн.
Комната например имеет 3 энергосберегайки по 10 Вт каждая. В среднем пусть 4 часа в сутки они горят.. имеем 30Вт *4 часа = 120Ви или * 30 дней = 3,6кВт/месяц * 1,7 грн = 6,2 грн. Даже если датчик движения сэкономит 50% то экономия в месяц будет около 3 грн или 42 грн в год. 500 грн /42 = почти 12 лет. Проработает столько датчик? Сомневаюсь... а если положить стоимость датчика 500 грн на депо? под 14% годовых? Получим 70 грн в +. От и стоит покупать датчик который в год экономит на 42 грн а в варианте с депозитом мы получим 70 грн? Интересно аффтар статейки с идиотскими советами имеет девайс - мозг? Если Да в чем я сомневаюсь) то может он его протрет и откроет ему шторы?)) Я не сторонник совка но тогда была какая никакая техническая цензура и такой вот откровенный бред не пускали в печать).
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:33
некоторые советы вредны
например
Используйте датчики движения.
а ничего что дешевый китайский датчик сам потребляет круглосуточно почти как светлодионая лампочка ? 5 Вт круглосуточно в дежурном режиме ! и сам датчик придет в негодность за год полотора два , А хороший датчик от 700 грн
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:41
Re: Як менше платити за електрику
и самый главный забыли поставить счетчик много-тарифный скидка с 23 до 07 50% на электричество цена счетчика с установкой до 1500 грн
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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