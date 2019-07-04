Як менше платити за електрику

Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:36

atlantiss_ua написав: Идиотские советы, которые экономят копейк Идиотские советы, которые экономят копейк

с первой частью согласен более деб..иль..ных советов не придумать. Насчет же экономии... относительно вменяемый датчик с установкой выйдет порядка 500 грн.Комната например имеет 3 энергосберегайки по 10 Вт каждая. В среднем пусть 4 часа в сутки они горят.. имеем 30Вт *4 часа = 120Ви или * 30 дней = 3,6кВт/месяц * 1,7 грн = 6,2 грн. Даже если датчик движения сэкономит 50% то экономия в месяц будет около 3 грн или 42 грн в год. 500 грн /42 = почти 12 лет. Проработает столько датчик? Сомневаюсь... а если положить стоимость датчика 500 грн на депо? под 14% годовых? Получим 70 грн в +. От и стоит покупать датчик который в год экономит на 42 грн а в варианте с депозитом мы получим 70 грн? Интересно аффтар статейки с идиотскими советами имеет девайс - мозг? Если Да в чем я сомневаюсь) то может он его протрет и откроет ему шторы?)) Я не сторонник совка но тогда была какая никакая техническая цензура и такой вот откровенный бред не пускали в печать).