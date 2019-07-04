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Як менше платити за електрику

Як менше платити за електрику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:03

Як менше платити за електрику

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ТОВ "Київські енергетичні послуги".

Дивися повний текст Як менше платити за електрику.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:04

Как они не посоветовали вообще свет не включать - вообще опущенная экономия получается!
symmyr
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:27

Идиотские советы, которые экономят копейки.
atlantiss_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:00

ага. только к ним не подключают.
arheops
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:07

Часто в сёлах люди ложатся спать пораньше,когда заходит солнце,чтобы не платить за электричество.Приехали.Давайте все так делать.Вот это экономика,вот это реформы.Кто в шоколаде?Ахметов и компания.Для них реформы и делаются...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:36

Re: Як менше платити за електрику

  atlantiss_ua написав:Идиотские советы, которые экономят копейк
с первой частью согласен более деб..иль..ных советов не придумать. Насчет же экономии... относительно вменяемый датчик с установкой выйдет порядка 500 грн.
Комната например имеет 3 энергосберегайки по 10 Вт каждая. В среднем пусть 4 часа в сутки они горят.. имеем 30Вт *4 часа = 120Ви или * 30 дней = 3,6кВт/месяц * 1,7 грн = 6,2 грн. Даже если датчик движения сэкономит 50% то экономия в месяц будет около 3 грн или 42 грн в год. 500 грн /42 = почти 12 лет. Проработает столько датчик? Сомневаюсь... а если положить стоимость датчика 500 грн на депо? под 14% годовых? Получим 70 грн в +. От и стоит покупать датчик который в год экономит на 42 грн а в варианте с депозитом мы получим 70 грн? Интересно аффтар статейки с идиотскими советами имеет девайс - мозг? Если Да в чем я сомневаюсь) то может он его протрет и откроет ему шторы?)) Я не сторонник совка но тогда была какая никакая техническая цензура и такой вот откровенный бред не пускали в печать).
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:18

статья по материалам своего же сайта)
PV
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:33

некоторые советы вредны
например
Используйте датчики движения.
а ничего что дешевый китайский датчик сам потребляет круглосуточно почти как светлодионая лампочка ? 5 Вт круглосуточно в дежурном режиме ! и сам датчик придет в негодность за год полотора два , А хороший датчик от 700 грн
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:41

Re: Як менше платити за електрику

и самый главный забыли поставить счетчик много-тарифный скидка с 23 до 07 50% на электричество цена счетчика с установкой до 1500 грн
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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