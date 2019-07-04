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Як менше платити за електрику

Як менше платити за електрику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:50

Ставить недешевые датчики движения - бред. Более-того, лампочки не любят постоянно включаться-выключаться: от этого их срок жизни тоже сокращается в разы. Просто ставьте LED и все. Также имеет смысл холодильник брать А+++ и такой же кондишен. На бойлеры лучше вешать недельный программируемый автомат, который их отключает на всю ночь и день, а включает рано утром и вечером на час. Далее, лучше мощность лампочек оптимизировать по помещениям: в ванную или туалет вешать что-то мощнее 7-8 Ват (700-800люм) не имеет никакого смысла, разве, что вы любитель прожектора.
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