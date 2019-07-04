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Як менше платити за електрику

Як менше платити за електрику
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:50

Ставить недешевые датчики движения - бред. Более-того, лампочки не любят постоянно включаться-выключаться: от этого их срок жизни тоже сокращается в разы. Просто ставьте LED и все. Также имеет смысл холодильник брать А+++ и такой же кондишен. На бойлеры лучше вешать недельный программируемый автомат, который их отключает на всю ночь и день, а включает рано утром и вечером на час. Далее, лучше мощность лампочек оптимизировать по помещениям: в ванную или туалет вешать что-то мощнее 7-8 Ват (700-800люм) не имеет никакого смысла, разве, что вы любитель прожектора.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:23

Как экономить на алкогольных напитках:

Чем больше мы пьём, тем больше мы пьянеем.
Чем больше мы пьянеем, тем больше у нас трясутся руки.
Чем больше у нас трясутся руки, тем больше мы проливаем.
Чем больше мы проливаем, тем меньше мы пьём.
telesystem444
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:23

  andriyzhagun написав:При нашій вартості електрики економити безглуздо. От якби коштувала як у Авсрії, тоді вже інша справа.



1) Я записую свої витрати. Гроші. І тепло, електрику – теж.
2) Економія діє, якщо бачите результат (у гривнях).
3) Моє споживання електрики:
2019 = 27 кВт/міс (вимкнув неекономний холодильник; працює один якісний).
2018 = 82 кВт/міс
2017 = 103 кВт/міс (2лед лампи у головних місцях +5 у жовтні).
2016 = 112 кВт/міс (1ледка у січні +1 у жовтні).
2015 = 130 кВт/міс
2014 = 137 кВт/міс (лампи розжарювання і 2 холодильники).

110кВт/міс=1320кВт/рік=1190грв навіть по 0,9.
Якщо ж (37*1.68+73*0.9)*12, то буде 1530гривень.
А ще треба враховувати любов електропостачальника до ідеї занизити вам (суттєво!) у деякі місяці споживання – аби зробити менше 100 (от спробуйте не передати покази – вони з радістю запишуть 0...), а потім будуть писати значно більше 100 (аби ви платили по 1,68...) – то може й всі 2000 гривень / на рік. Один рівень бідності ("прожитк.мін").
А ледки коштують по 35...
Вибирай.те...

До речі, можна економити також і тепло.
Навіть якщо не маєте лічильника і можливості його поставити (верт.розведення труб), а постачальник розпікає батареї... :(
Знизити плату за тепло. Законно. Легально.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:49

  Scotch написав:Часто в сёлах люди ложатся спать пораньше,когда заходит солнце,чтобы не платить за электричество.Приехали.Давайте все так делать.Вот это экономика,вот это реформы.Кто в шоколаде?Ахметов и компания.Для них реформы и делаются...

Вот это фантазия у вас бурная. Даже в самых забитых и депрессивных сёлах так не делают, так как цена освещения копейки
SMOKE
 
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