RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
КМДА розпочала
реформу парковок

КМДА розпочала реформу парковок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 08:46

КМДА розпочала реформу парковок

Пропонуємо до обговорення:
У Київській міській державній адміністрації розірвали всі корупційні оборудки з продажу права на надання в оренду паркувальних майданчиків міста.

Дивися повний текст КМДА розпочала реформу парковок.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89979
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Exabot [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В КМДА повідомили, скільки в Києві киян
R2 » Нед 21 лип, 2019 17:21
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 17:21
p_a_l
У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів —...
R2 » Вів 02 лип, 2019 07:11
9 369
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лип, 2019 18:32
safonovstanislav
У КМДА розповіли, коли закуплять нові вагони метро
R2 » П'ят 21 чер, 2019 15:13
2 155
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 чер, 2019 17:00
Laven

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73776)
26.07.2019 10:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.