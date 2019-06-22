|
|
КМДА розпочала реформу парковок
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 08:46
Пропонуємо до обговорення:
У Київській міській державній адміністрації розірвали всі корупційні оборудки з продажу права на надання в оренду паркувальних майданчиків міста.
Дивися повний текст КМДА розпочала реформу парковок
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89979
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|66
|
Нед 21 лип, 2019 17:21
p_a_l
|
|9
|369
|
|
|2
|155
|
Суб 22 чер, 2019 17:00
Laven