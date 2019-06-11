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Трансформація ДФС переходить у
завершальну фазу - Маркарова

Трансформація ДФС переходить у завершальну фазу - Маркарова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:06

Трансформація ДФС переходить у завершальну фазу - Маркарова

Пропонуємо до обговорення:
Трансформація Державної фіскальної служби вже переходить у завершальну фазу - податкова служба вже проводить необхідні процедури для повноцінного запуску своєї роботи, аналогічні процеси починає і митна служба.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:06

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nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:54

Ага бегают налоговые полицаи и трусят бизнес как грушу - и ср.. они хотели на все реформы - затаились в 14-м году - посмотрели что никого не садят и побежали по новой!
sergeyduzhov
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