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Трансформація ДФС переходить у завершальну фазу - Маркарова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:06
Пропонуємо до обговорення:
Трансформація Державної фіскальної служби вже переходить у завершальну фазу - податкова служба вже проводить необхідні процедури для повноцінного запуску своєї роботи, аналогічні процеси починає і митна служба.
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R2
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:06
Еще один реформатор.
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nalim
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:54
Ага бегают налоговые полицаи и трусят бизнес как грушу - и ср.. они хотели на все реформы - затаились в 14-м году - посмотрели что никого не садят и побежали по новой!
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sergeyduzhov
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