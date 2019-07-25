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В Україні зменшився продаж
бензину та дизпалива

В Україні зменшився продаж бензину та дизпалива
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:09

В Україні зменшився продаж бензину та дизпалива

Пропонуємо до обговорення:
За І півріччя 2019 року роздрібний продаж моторних бензинів в Україні зменшився на 5,5%, дизельного палива — на 1,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Дивися повний текст В Україні зменшився продаж бензину та дизпалива.
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Судя по всему, народ массово переходит на газ.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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