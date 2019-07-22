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У МВФ розповіли, коли місія
фонду повернеться в Україну

У МВФ розповіли, коли місія фонду повернеться в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:10

У МВФ розповіли, коли місія фонду повернеться в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Місія МВФ працювала в Україні в травні 2019 року, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.

Дивися повний текст У МВФ розповіли, коли місія фонду повернеться в Україну.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:10

Лучше бы они не возвращались.
nalim
 
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