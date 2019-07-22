Місія МВФ працювала в Україні в травні 2019 року, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.
Дивися повний текст У МВФ розповіли, коли місія фонду повернеться в Україну.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:10
У МВФ розповіли, коли місія фонду повернеться в Україну
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Дивися повний текст У МВФ розповіли, коли місія фонду повернеться в Україну.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:36
Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:20
и когда ж это "путлер" приезжал без приглашения? на сколько я знаю - местные его очень даже приглашали.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:56
Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:31
Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:23
"Зграйка" получает паспорта Венгрии, Румынии и карты поляка в одну ногу с российскими. Америка хвалит Украину "за противостояние с Россией" А кто виноват, и что делать? Останавливать Сев. поток. Германию, что ли не знаете, они всегда искали свою выгоду еще со времен второй мировой. МВФ пусть гуляет Васей, скоро пирамида из евробондов может сыграть очень злую шутку. Хтось там писав у соцмережах про відокремлення львіщини. Так в СБУ промолчали.
Додано: Суб 27 лип, 2019 01:54
"Послали" МВФ із їх кредитами під 4%, зате продаємо гривневі ОВДП під 17%. Країна в руках "професіоналів", не інакше.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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