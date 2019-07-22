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У МВФ розповіли, коли місія
фонду повернеться в Україну

У МВФ розповіли, коли місія фонду повернеться в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:10

У МВФ розповіли, коли місія фонду повернеться в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Місія МВФ працювала в Україні в травні 2019 року, проте поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу.

Дивися повний текст У МВФ розповіли, коли місія фонду повернеться в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:10

Лучше бы они не возвращались.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:36

  nalim написав:Краще б вони не поверталися.

Не переживайте, це не путлер, вони без запрошення не приїжджають.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:42

Один вопрос - мы когда-то начнем жить по средствам?
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:20

  0mage0 написав:
  nalim написав:Краще б вони не поверталися.

Не переживайте, це не путлер, вони без запрошення не приїжджають.

и когда ж это "путлер" приезжал без приглашения? на сколько я знаю - местные его очень даже приглашали.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:56

  vetka написав:Один вопрос - мы когда-то начнем жить по средствам?

Никогда. Пацанам при власти это не выгодно.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:31

  RomanTik написав:
  0mage0 написав:
  nalim написав:Краще б вони не поверталися.
і коли ж це "Путлер" приїжджав без запрошення? на скільки я знаю - місцеві його дуже навіть запрошували.

У нас децентралізація ще не на такому рівні, що зграйка місцевих може законно "запрошувати" іноземні війська.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:23

"Зграйка" получает паспорта Венгрии, Румынии и карты поляка в одну ногу с российскими. Америка хвалит Украину "за противостояние с Россией" А кто виноват, и что делать? Останавливать Сев. поток. Германию, что ли не знаете, они всегда искали свою выгоду еще со времен второй мировой. МВФ пусть гуляет Васей, скоро пирамида из евробондов может сыграть очень злую шутку. Хтось там писав у соцмережах про відокремлення львіщини. Так в СБУ промолчали.
dimich091
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 01:54

"Послали" МВФ із їх кредитами під 4%, зате продаємо гривневі ОВДП під 17%. Країна в руках "професіоналів", не інакше.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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