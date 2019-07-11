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Сонячна електростанція почала діяти в Мелітополі (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:33
Пропонуємо до обговорення:
Компанія UDP Renewables ввела в експлуатацію СЕС "Скіфія-Солар-2" потужністю 33 МВт. Цей проект обійшовся в 21,58 млн євро.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:33
понад 91 тис. сонячних панелей, виготовлених компанією JA Solar
укладаючи угоди в першу чергу з українськими виробниками обладнання
JA Solar Holdings
Головний офіс: Шанхай, Китайська Народна Республіка
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