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Стало відомо, коли Київ перейде на Е-квиток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:39
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє КМДА.
Дивися повний текст Стало відомо, коли Київ перейде на Е-квиток
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R2
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:39
Це круто. Ще б допилили глюк з подвійним списанням поїздок в метро!
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v_gushul
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