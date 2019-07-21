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Стало відомо, коли Київ
перейде на Е-квиток

Стало відомо, коли Київ перейде на Е-квиток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:39

Стало відомо, коли Київ перейде на Е-квиток

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє КМДА.

Дивися повний текст Стало відомо, коли Київ перейде на Е-квиток.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:39

Це круто. Ще б допилили глюк з подвійним списанням поїздок в метро!
v_gushul
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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