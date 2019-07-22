На трамвайних лініях у єгипетському місті Александрія вже працюють два українські трамваї К1Е6, виготовлені компанією "Татра-Юг".
Дивися повний текст В Єгипті курсують вже два українські трамваї \"Татра-Юг\".
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:28
В Єгипті курсують вже два українські трамваї "Татра-Юг"
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Дивися повний текст В Єгипті курсують вже два українські трамваї \"Татра-Юг\".
Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:29
Очень хорошая новость, в Украине тоже должны быть отечественные трамваи, меньше будет злоупотреблений
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