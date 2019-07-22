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В Єгипті курсують вже два
українські трамваї "Татра-Юг"

В Єгипті курсують вже два українські трамваї "Татра-Юг"
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:28

В Єгипті курсують вже два українські трамваї "Татра-Юг"

Пропонуємо до обговорення:
На трамвайних лініях у єгипетському місті Александрія вже працюють два українські трамваї К1Е6, виготовлені компанією "Татра-Юг".

Дивися повний текст В Єгипті курсують вже два українські трамваї \"Татра-Юг\".
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:29

Очень хорошая новость, в Украине тоже должны быть отечественные трамваи, меньше будет злоупотреблений
bklochok
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