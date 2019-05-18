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РФ, Казахстан і Білорусь зупинили дію мит на продукцію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:53
Пропонуємо до обговорення:
Євразійська економічна комісія тимчасово призупинила дію антидемпінгових мит в розмірі 34,22% на українські сталеві суцільнокатані колеса.
Дивися повний текст РФ, Казахстан і Білорусь зупинили дію мит на продукцію компанії Пінчука
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:53
..как говорится. сами себя отхлестали!!..
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