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РФ, Казахстан і Білорусь
зупинили дію мит на продукцію...

РФ, Казахстан і Білорусь зупинили дію мит на продукцію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:53

РФ, Казахстан і Білорусь зупинили дію мит на продукцію...

Пропонуємо до обговорення:
Євразійська економічна комісія тимчасово призупинила дію антидемпінгових мит в розмірі 34,22% на українські сталеві суцільнокатані колеса.

Дивися повний текст РФ, Казахстан і Білорусь зупинили дію мит на продукцію компанії Пінчука.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:53

..как говорится. сами себя отхлестали!!..
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:07

ну теперь то Обожеслав в Раде запоет по-новому
redmax11
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