RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Переваги альтернативних
видів пенсії (дослідження)

Переваги альтернативних видів пенсії (дослідження)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:00

Переваги альтернативних видів пенсії (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Про це пишуть аналітики американського агентства USAID.

Дивися повний текст Переваги альтернативних видів пенсії (дослідження).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89984
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:01

статейка на финанс по материалам финанс
еще и с оговорокой "реклама")


что оформление сайта, что его наполнение уже похоже на сайт для девочек

ни текста ни смысла ни пользы
PV
1
 
Повідомлень: 2099
З нами з: 05.12.08
Подякував: 215 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсії піднімуть більше, ніж обіцяли. Кому дістануться...
R2 » Пон 22 лип, 2019 10:07
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лип, 2019 10:08
Круг
На скільки виросли середні пенсії в Україні: названо...
R2 » Суб 20 лип, 2019 20:13
7 327
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 15:12
kursatsky
Уряд вирішив ввести філософію е-пенсії
R2 » Сер 17 лип, 2019 15:29
2 101
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 10:02
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.