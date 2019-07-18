Про це пишуть аналітики американського агентства USAID.
Дивися повний текст Переваги альтернативних видів пенсії (дослідження).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:00
Переваги альтернативних видів пенсії (дослідження)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Переваги альтернативних видів пенсії (дослідження).
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:01
статейка на финанс по материалам финанс
еще и с оговорокой "реклама")
что оформление сайта, что его наполнение уже похоже на сайт для девочек
ни текста ни смысла ни пользы
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