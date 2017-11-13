Про це йдеться на сайті регулятора.
Дивися повний текст НБУ реалізовуватиме набори з розмінних та обігових монет (фото).
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:31
НБУ реалізовуватиме набори з розмінних та обігових монет...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ реалізовуватиме набори з розмінних та обігових монет (фото).
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:31
Извините, за возможно глупый вопрос, но зачем?
Монеты оборотные, значит были в употреблении; четко года выпуска не указаны.
Цена в 3 раза выше номинала.
Кто-нибудь может объяснить?
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:42
все дуже просто
1) це для колекціонерів
2) це може розглядатись як інвестиційний інструмент (продасте в 2.3-10 разів дорожче через Н років)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:48
Как сувенир или на подарок. Монетный двор переоборудовать под другое производство,
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