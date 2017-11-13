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НБУ реалізовуватиме набори з
розмінних та обігових монет...

НБУ реалізовуватиме набори з розмінних та обігових монет...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:31

НБУ реалізовуватиме набори з розмінних та обігових монет...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті регулятора.

Дивися повний текст НБУ реалізовуватиме набори з розмінних та обігових монет (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:31

Извините, за возможно глупый вопрос, но зачем?
Монеты оборотные, значит были в употреблении; четко года выпуска не указаны.
Цена в 3 раза выше номинала.
Кто-нибудь может объяснить?
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:42

все дуже просто

1) це для колекціонерів
2) це може розглядатись як інвестиційний інструмент (продасте в 2.3-10 разів дорожче через Н років)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:48

Как сувенир или на подарок. Монетный двор переоборудовать под другое производство,
bklochok
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