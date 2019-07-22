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У Зеленського прокоментували можливе подорожчання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:43
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив представник президента Андрій Герус в Facebook.
Дивися повний текст У Зеленського прокоментували можливе подорожчання дизпального (інфографіка)
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:43
Так и с бензином, понижать стоимость
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bklochok
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