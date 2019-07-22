RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Зеленського прокоментували
можливе подорожчання...

У Зеленського прокоментували можливе подорожчання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:43

У Зеленського прокоментували можливе подорожчання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив представник президента Андрій Герус в Facebook.

Дивися повний текст У Зеленського прокоментували можливе подорожчання дизпального (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89987
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:43

Так и с бензином, понижать стоимость
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Зеленського мають намір запровадити конфіскацію... 1, 2, 3
R2 » Чет 25 лип, 2019 12:21
20 859
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лип, 2019 11:36
Amid
У Зеленського хочуть присвоїти кожному українцю цифровий код 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 12 лип, 2019 10:11
33 2239
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лип, 2019 10:27
Ratatui
У Зеленського назвали фактори, які впливатимуть на...
R2 » Пон 22 лип, 2019 12:01
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лип, 2019 12:02
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7048)
26.07.2019 14:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.