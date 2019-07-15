У контролерів будуть спеціальні пристрої для перевірки реєстрації Е-квитка.
Дивися повний текст Штрафувати \"зайців\" у транспорті будуть по-новому.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:46
Штрафувати "зайців" у транспорті будуть по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафувати \"зайців\" у транспорті будуть по-новому.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:46
С контролерами направлять одного полицейского, а то многие уклоняются от уплаты штрафа
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