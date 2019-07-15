RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Штрафувати "зайців" у
транспорті будуть по-новому

Штрафувати "зайців" у транспорті будуть по-новому
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:46

Штрафувати "зайців" у транспорті будуть по-новому

Пропонуємо до обговорення:
У контролерів будуть спеціальні пристрої для перевірки реєстрації Е-квитка.

Дивися повний текст Штрафувати \"зайців\" у транспорті будуть по-новому.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89988
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:46

С контролерами направлять одного полицейского, а то многие уклоняются от уплаты штрафа
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Дикий не Дикий і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Якими будуть нові смартфони iPhone: всупереч...
R2 » Чет 25 лип, 2019 11:09
1 27
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лип, 2019 11:10
smashevskyi
За що ще можуть штрафувати водіїв 1, 2
R2 » Пон 22 лип, 2019 22:11
10 1457
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лип, 2019 15:41
ah1063bx
Техогляд по-новому - на дороги не випустять іржаві машини 1, 2
R2 » Пон 15 лип, 2019 09:22
18 913
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 16:41
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73838)
26.07.2019 14:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.