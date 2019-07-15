Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:14

У меня жена работает за минималку в детском саду. Хорошо что работа недалеко от дома. А то бы каждый месяц минус 11% от реальной зарплаты. А такие люди есть, что при минималке еще и транспорт оплачивают. Второй пример. Моя тетка пенсионерка и для того чтобы оплатить квартплату с отоплением дополнительно работает на Петровке уборщицей, за минималку. До Петровки еще доехать нужно. Хорошо что пенсионерка и есть бесплатное количество поездок.



Есть люди которые не хотят платить. И есть люди которые не могут платить, а ехать надо.

Разворовали и разворовывают транспортные средства, а на бедных людей спихнуть хотят. Была остановка с вечными плитами 70х70. Остановку на металлолом, вечные плиты на брусчатку, которая через пару лет рассыпется. Вместо остановки поставили полуостановку и сигаретный киоск. За чей счет такой пир во время чумы? И сколько денег спианерили на накатах и откатах?