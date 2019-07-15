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Штрафувати "зайців" у
транспорті будуть по-новому

Штрафувати "зайців" у транспорті будуть по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:46

Штрафувати "зайців" у транспорті будуть по-новому

Пропонуємо до обговорення:
У контролерів будуть спеціальні пристрої для перевірки реєстрації Е-квитка.

Дивися повний текст Штрафувати \"зайців\" у транспорті будуть по-новому.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:46

С контролерами направлять одного полицейского, а то многие уклоняются от уплаты штрафа
bklochok
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:00

У Відні контролери це штатполіцаї, можуть заарештувати.
Але є і позитив, вони у формі! Стаєш біля передніх дверей і підїзджаючи бачиш всіх хто на зупинці. Якщо є поліцай, виходиш перш ніж він зайде. А ще вони перевіряють сканером віньєтки про право на парковку. Якщо нема, не та, або просрочена - відразу викликають евакуатор
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:51

  andriyzhagun написав:У Відні контролери це штатполіцаї, можуть заарештувати.
Але є і позитив, вони у формі! Стаєш біля передніх дверей і підїзджаючи бачиш всіх хто на зупинці. Якщо є поліцай, виходиш перш ніж він зайде.


Ну вот пример почему у нас так все плохо:) А платить не пробовали ?
Laven
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:14

Re: Штрафувати

У меня жена работает за минималку в детском саду. Хорошо что работа недалеко от дома. А то бы каждый месяц минус 11% от реальной зарплаты. А такие люди есть, что при минималке еще и транспорт оплачивают. Второй пример. Моя тетка пенсионерка и для того чтобы оплатить квартплату с отоплением дополнительно работает на Петровке уборщицей, за минималку. До Петровки еще доехать нужно. Хорошо что пенсионерка и есть бесплатное количество поездок.

Есть люди которые не хотят платить. И есть люди которые не могут платить, а ехать надо.
Разворовали и разворовывают транспортные средства, а на бедных людей спихнуть хотят. Была остановка с вечными плитами 70х70. Остановку на металлолом, вечные плиты на брусчатку, которая через пару лет рассыпется. Вместо остановки поставили полуостановку и сигаретный киоск. За чей счет такой пир во время чумы? И сколько денег спианерили на накатах и откатах?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:16

  Laven написав:
  andriyzhagun написав:У Відні контролери це штатполіцаї, можуть заарештувати.
Але є і позитив, вони у формі! Стаєш біля передніх дверей і підїзджаючи бачиш всіх хто на зупинці. Якщо є поліцай, виходиш перш ніж він зайде.


Ну вот пример почему у нас так все плохо:) А платить не пробовали ?

Пробовали. Не успеваем казну наполнять. Чинуши воруют очень много.
А то люд косит косой, а чинуш еще и грабли им в задницу хочет вставить. Чтобы и покосы загребали.

Еще и иное ворье есть https://news.finance.ua/ru/news/-/45336 ... na-million За которых простой люд платить не пробует.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:46

Штрафовать безбилетников надо как в Германии 30-х годов. Кто забыл, сказочка называется "Дедушка Адик и зайцы".
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 12:05

Re: Штрафувати

"Валидаторы уже смонтированы на турникетах скоростного трамвая, городской электрички и на станциях метро."
Только НИ ОДИН из валидаторов не работает, да и сам скоростной трамвай вообще не ходит.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 15:27

  p_a_l написав:Ну вот пример почему у нас так все плохо:) А платить не пробовали ?

Пробовали. Не успеваем казну наполнять. Чинуши воруют очень много.
А то люд косит косой, а чинуш еще и грабли им в задницу хочет вставить. Чтобы и покосы загребали.

Еще и иное ворье есть https://news.finance.ua/ru/news/-/45336 ... na-million За которых простой люд платить не пробует.[/quote]

И что теперь? Отвечать надо за себя, а не кивать в случае чего на тех кто крадет больше.
Laven
 
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