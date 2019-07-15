У контролерів будуть спеціальні пристрої для перевірки реєстрації Е-квитка.
Дивися повний текст Штрафувати \"зайців\" у транспорті будуть по-новому.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:46
Штрафувати "зайців" у транспорті будуть по-новому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафувати \"зайців\" у транспорті будуть по-новому.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:46
С контролерами направлять одного полицейского, а то многие уклоняются от уплаты штрафа
Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:00
У Відні контролери це штатполіцаї, можуть заарештувати.
Але є і позитив, вони у формі! Стаєш біля передніх дверей і підїзджаючи бачиш всіх хто на зупинці. Якщо є поліцай, виходиш перш ніж він зайде. А ще вони перевіряють сканером віньєтки про право на парковку. Якщо нема, не та, або просрочена - відразу викликають евакуатор
Додано: П'ят 26 лип, 2019 14:51
Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:14
Re: Штрафувати
У меня жена работает за минималку в детском саду. Хорошо что работа недалеко от дома. А то бы каждый месяц минус 11% от реальной зарплаты. А такие люди есть, что при минималке еще и транспорт оплачивают. Второй пример. Моя тетка пенсионерка и для того чтобы оплатить квартплату с отоплением дополнительно работает на Петровке уборщицей, за минималку. До Петровки еще доехать нужно. Хорошо что пенсионерка и есть бесплатное количество поездок.
Есть люди которые не хотят платить. И есть люди которые не могут платить, а ехать надо.
Разворовали и разворовывают транспортные средства, а на бедных людей спихнуть хотят. Была остановка с вечными плитами 70х70. Остановку на металлолом, вечные плиты на брусчатку, которая через пару лет рассыпется. Вместо остановки поставили полуостановку и сигаретный киоск. За чей счет такой пир во время чумы? И сколько денег спианерили на накатах и откатах?
Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:16
Пробовали. Не успеваем казну наполнять. Чинуши воруют очень много.
А то люд косит косой, а чинуш еще и грабли им в задницу хочет вставить. Чтобы и покосы загребали.
Еще и иное ворье есть https://news.finance.ua/ru/news/-/45336 ... na-million За которых простой люд платить не пробует.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:46
Штрафовать безбилетников надо как в Германии 30-х годов. Кто забыл, сказочка называется "Дедушка Адик и зайцы".
Додано: Суб 27 лип, 2019 12:05
Re: Штрафувати
"Валидаторы уже смонтированы на турникетах скоростного трамвая, городской электрички и на станциях метро."
Только НИ ОДИН из валидаторов не работает, да и сам скоростной трамвай вообще не ходит.
Додано: Суб 27 лип, 2019 15:27
Пробовали. Не успеваем казну наполнять. Чинуши воруют очень много.
А то люд косит косой, а чинуш еще и грабли им в задницу хочет вставить. Чтобы и покосы загребали.
Еще и иное ворье есть https://news.finance.ua/ru/news/-/45336 ... na-million За которых простой люд платить не пробует.[/quote]
И что теперь? Отвечать надо за себя, а не кивать в случае чего на тех кто крадет больше.
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