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Мораторій на землю: За скільки в Україні продають паї і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:53
Пропонуємо до обговорення:
Закон забороняє купівлю і продаж паїв, але подібні оголошення з легкістю можна відшукати на OLX.
Дивися повний текст Мораторій на землю: За скільки в Україні продають паї і де (інфографіка)
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:53
Земля должна быть под контролем государства
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bklochok
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П'ят 26 лип, 2019 09:10
nalim