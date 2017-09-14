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Мораторій на землю: За скільки
в Україні продають паї і...

Мораторій на землю: За скільки в Україні продають паї і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:53

Мораторій на землю: За скільки в Україні продають паї і...

Пропонуємо до обговорення:
Закон забороняє купівлю і продаж паїв, але подібні оголошення з легкістю можна відшукати на OLX.

Дивися повний текст Мораторій на землю: За скільки в Україні продають паї і де (інфографіка).
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:53

Земля должна быть под контролем государства
bklochok
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