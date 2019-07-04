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Працівники залізниці
вкрали палива на мільйон

Працівники залізниці вкрали палива на мільйон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:11

Працівники залізниці вкрали палива на мільйон

Пропонуємо до обговорення:
Працівників Львівської залізниці спіймали на крадіжках паливно-мастильних матеріалів на мільйон гривень.

Дивися повний текст Працівники залізниці вкрали палива на мільйон.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:11

В стране,где чиновники всех уровней и депутаты воруют вагонами и составами это дизтопливо-капля в море.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:14

А те, кто украл на 100млн - получат повышение
Я шарю
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 11:46

R2
просто неподелились с руководством выше)))
tedswing45
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