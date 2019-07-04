Працівників Львівської залізниці спіймали на крадіжках паливно-мастильних матеріалів на мільйон гривень.
Дивися повний текст Працівники залізниці вкрали палива на мільйон.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:11
Працівники залізниці вкрали палива на мільйон
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Дивися повний текст Працівники залізниці вкрали палива на мільйон.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:11
В стране,где чиновники всех уровней и депутаты воруют вагонами и составами это дизтопливо-капля в море.
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