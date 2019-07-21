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Rozetka відкрила ще один магазин у Києві (карта)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:20
Пропонуємо до обговорення:
Інтернет-гіпермаркет Rozetka відкриває ще один офлайн-магазин в Києві. Він розташований біля станції метро «Харківська».
Дивися повний текст Rozetka відкрила ще один магазин у Києві (карта)
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:20
Осталось закрыть мелкие интернет-магазины
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p_a_l
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Нед 21 лип, 2019 17:21
p_a_l