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У Росії хочуть укласти контракт
на транзит газу через...

У Росії хочуть укласти контракт на транзит газу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:26

У Росії хочуть укласти контракт на транзит газу через...

Пропонуємо до обговорення:
Цю інформацію агентству підтвердили джерела у ЄС та ще два джерела в Росії.

Дивися повний текст У Росії хочуть укласти контракт на транзит газу через Україну терміном 1 рік - Reuters.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:26

Хто б сумнівався. Я навіть не читаючи цієї новини знав, що так буде. Навіть цифри вгадав - 1 рік та 10 років.
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