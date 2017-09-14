Цю інформацію агентству підтвердили джерела у ЄС та ще два джерела в Росії.
Дивися повний текст У Росії хочуть укласти контракт на транзит газу через Україну терміном 1 рік - Reuters.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:26
У Росії хочуть укласти контракт на транзит газу через...
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Дивися повний текст У Росії хочуть укласти контракт на транзит газу через Україну терміном 1 рік - Reuters.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:26
Хто б сумнівався. Я навіть не читаючи цієї новини знав, що так буде. Навіть цифри вгадав - 1 рік та 10 років.
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