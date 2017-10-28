Курс грузинської національної валюти після стрімкого падіння в кінці червня знову пішов на спад і зараз досяг позначки в 2,93 ларі за долар.
Дивися повний текст Грузинська валюта ларі рекордно знецінилася.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:34
Грузинська валюта ларі рекордно знецінилася
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Дивися повний текст Грузинська валюта ларі рекордно знецінилася.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:34
Я так розумію, грузинів історія також нічого не навчила? :(
Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:52
Просто за ВСЕ ВСЕГДА приходится платить. Даже тем, кто в момент какого-то события просто промолчал.
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