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Грузинська валюта ларі
рекордно знецінилася

Грузинська валюта ларі рекордно знецінилася
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:34

Грузинська валюта ларі рекордно знецінилася

Пропонуємо до обговорення:
Курс грузинської національної валюти після стрімкого падіння в кінці червня знову пішов на спад і зараз досяг позначки в 2,93 ларі за долар.

Дивися повний текст Грузинська валюта ларі рекордно знецінилася.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:34

шок для економіки, викликаний указом президента РФ Володимира Путіна про заборону російським авіакомпаніям літати в Грузію з 8 липня

Я так розумію, грузинів історія також нічого не навчила? :(
0mage0
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:52

  0mage0 написав:
шок для економіки, викликаний указом президента РФ Володимира Путіна про заборону російським авіакомпаніям літати в Грузію з 8 липня

Я так розумію, грузинів історія також нічого не навчила? :(

Просто за ВСЕ ВСЕГДА приходится платить. Даже тем, кто в момент какого-то события просто промолчал.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:02

Re: Грузинська валюта ларі рекордно знецінилася

  0mage0 написав:, грузинів історія також нічого не навчила?
А что она нас научила? прикрути.. прикрути... ничего не напоминает? 4 года войны и стабильный рост торговли со страной - агрессором. Это так правительство парашенка "боролось" с пУтиным? Например за 11 месяцев 2017 года нарастила товарооборот с Россией на 28,6%. В то время как с ЕС — на 27,6% ... так нас "евроинтегратор" из партии пЭС куда не на словах а на деле интегрировал?
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:06

  Джон написав:
  0mage0 написав:, грузинів історія також нічого не навчила?
А що вона нас навчила? прикрути .. прикрути ... нічого не нагадує? 4 роки війни і стабільне зростання торгівлі з країною - агресором. Це так уряд парашенка "боролося" з Путіним? Наприклад за 11 місяців 2017 року наростила товарооборот з Росією на 28,6%. У той час як з ЄС - на 27,6% ... так нас "євроінтегратор" з партії ПЕС куди не на словах а на ділі інтегрував?

Ну так я і написав - також нічого не навчила. Ані нас, ані грузинів, ані німців.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:53

Re: Грузинська валюта ларі рекордно знецінилася

открываю гугл, в начале июля курс был 2.8 - сейчас 2.92
Какие рекорды, уважаемые? меньше 5% за месяц, вы серьезно?
thirdeye
 
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