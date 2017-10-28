Курс грузинської національної валюти після стрімкого падіння в кінці червня знову пішов на спад і зараз досяг позначки в 2,93 ларі за долар.
Дивися повний текст Грузинська валюта ларі рекордно знецінилася.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:34
Грузинська валюта ларі рекордно знецінилася
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Грузинська валюта ларі рекордно знецінилася.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:34
Я так розумію, грузинів історія також нічого не навчила? :(
Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:52
Просто за ВСЕ ВСЕГДА приходится платить. Даже тем, кто в момент какого-то события просто промолчал.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:02
Re: Грузинська валюта ларі рекордно знецінилася
А что она нас научила? прикрути.. прикрути... ничего не напоминает? 4 года войны и стабильный рост торговли со страной - агрессором. Это так правительство парашенка "боролось" с пУтиным? Например за 11 месяцев 2017 года нарастила товарооборот с Россией на 28,6%. В то время как с ЕС — на 27,6% ... так нас "евроинтегратор" из партии пЭС куда не на словах а на деле интегрировал?
Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:06
Ну так я і написав - також нічого не навчила. Ані нас, ані грузинів, ані німців.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:53
Re: Грузинська валюта ларі рекордно знецінилася
открываю гугл, в начале июля курс был 2.8 - сейчас 2.92
Какие рекорды, уважаемые? меньше 5% за месяц, вы серьезно?
|