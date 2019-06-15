Індія запустила на Місяць міжпланетну станцію «Чандраян-2». Ракета-носій стартувала з космодрому на острові Шріхарікота в Індії о 14:43 за місцевим часом (об 11:13 за Києвом).
Дивися повний текст Індія запустила ракету з місяцеходом (відео).
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:06
Індія запустила ракету з місяцеходом (відео)
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Дивися повний текст Індія запустила ракету з місяцеходом (відео).
Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:07
Що ж, вітаю Індію за цікавість до місяця. Та не краще б було вирішити проблеми трущоб. Тобто побудувати людям нове житло, створити робочі місця. Щоб люди себе відчували людьми. А не голодранцями. І що з того що вони обслідують місяць і віявлять що він штучно побудований і має вигляд планети. Від цього що, всі сити будуть?
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