У серпні, швидше за все, національна валюта буде залишатися в коридорі 25,4-26,4 гривні за долар.
Дивися повний текст Експерт назвав причини зміцнення гривні в липні.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:36
Експерт назвав причини зміцнення гривні в липні
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Дивися повний текст Експерт назвав причини зміцнення гривні в липні.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:37
У меня укрепление гривни субьективно ассоциируется с результатамы выборов. Прямая зависимость. Если бы президентом стала Тимошенко, гривня бы упала.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:47
Investor_K - Может немного. А осенью начнет расти. Может и раньше.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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